Премьер Грузии поздравил Пашиняна с победой при отсутствии итогов выборов

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе первым из иностранных лидеров поздравил партию армянского премьер-министра Никола Пашиняна с успехом на парламентских выборах, несмотря на то, что ЦИК Армении обработал только менее 9% голосов.