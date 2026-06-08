Премьер Грузии поздравил Пашиняна с победой при отсутствии итогов выборов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил партию армянского премьер-министра Никола Пашиняна с успехом на парламентских выборах, несмотря на то что ЦИК Армении обработал только менее 9% голосов.
- По данным ЦИК Армении после обработки около 8,5% голосов партия Пашиняна набирает 54,49%.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе первым из иностранных лидеров поздравил партию армянского премьер-министра Никола Пашиняна с успехом на парламентских выборах, несмотря на то, что ЦИК Армении обработал только менее 9% голосов.
По данным ЦИК Армении после обработки 125 тысяч голосов (около 8,5% от принявших участие в голосовании), партия Пашиняна набирает 54,49% голосов. У "Сильной Армении" Самвела Карапетяна 22,15%, у блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна 8,73%.
"Сердечно поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с успехом его партии на выборах. Надеюсь на продолжение нашего тесного сотрудничества для укрепления стратегического партнерства и дружественных отношений между Грузией и Арменией, а также ради процветания наших народов", — написал премьер-министр Грузии в соцсети Х на английском языке.