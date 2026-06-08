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Пашинян заявил о победе его партии после обработки десяти процентов голосов - РИА Новости, 08.06.2026
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01:28 08.06.2026 (обновлено: 02:07 08.06.2026)
Пашинян заявил о победе его партии после обработки десяти процентов голосов

Пашинян заявил, что его партия победила и единолично сформирует правительство

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе его партии "Гражданский договор", несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.
"Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание и по итогам этих выборов победила партия "Гражданский договор", которая единолично сформирует правительство", — сказал политик журналистам.
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Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, Пашинян заявил о доверенных лицах во всех участковых комиссиях. Эти люди делают свои подсчеты, пояснил премьер.
«

"Мы продолжим сближение (с Западом. — Прим. ред.), но и продолжим участие, членство в ЕАЭС. И мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и с другими странами Евразийского экономического союза. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС", — добавил он.

Политик также признал, что республика пока не готова стать членом ЕС. При этом, по словам Пашиняна, он якобы намерен реформировать страну до уровня Евросоюза.
"Гражданский договор" пока получает 54,64%. Второе место с 21,99% занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 8,67%.
Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.
Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
В парламент, или Национальное собрание Армении, входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.
По данным западных социологов, партию нынешнего главы правительства готовы поддержать менее 37 процентов избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49 процентов: "Сильная Армения" — 26, "Армения" — 12, "Процветающая Армения" — шесть процентов, "Крылья единства" — пять процентов.
Парламентские выборы в Армении
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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1 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
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2 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

Мужчина читает списки у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

Парламентские выборы в Армении

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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5 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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8 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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9 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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10 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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11 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 12

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 12

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 12

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреАрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 годуНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПроцветающая Армения
 
 
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