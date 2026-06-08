Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване. Архивное фото

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване

Пашинян заявил о победе его партии после обработки десяти процентов голосов

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе его партии "Гражданский договор", несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.

"Седьмого июня прошли выборы в национальное собрание и по итогам этих выборов победила партия "Гражданский договор", которая единолично сформирует правительство", — сказал политик журналистам.

Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, Пашинян заявил о доверенных лицах во всех участковых комиссиях. Эти люди делают свои подсчеты, пояснил премьер.

« "Мы продолжим сближение (с Западом. — Прим. ред.), но и продолжим участие, членство в ЕАЭС. И мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и с другими странами Евразийского экономического союза. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС", — добавил он.

Политик также признал, что республика пока не готова стать членом ЕС. При этом, по словам Пашиняна, он якобы намерен реформировать страну до уровня Евросоюза.

Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.

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Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.

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В парламент, или Национальное собрание Армении , входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна , который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.