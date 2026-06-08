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В Армении наблюдатели СНГ подверглись давлению, заявили в ЦИК России - РИА Новости, 08.06.2026
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12:27 08.06.2026
В Армении наблюдатели СНГ подверглись давлению, заявили в ЦИК России

Маркина: наблюдатели СНГ подверглись давлению на избирательном участке в Армении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа неизвестных требовала от наблюдателей миссии СНГ уничтожить акт посещения избирательного участка в Армавирской области Армении.
  • Наблюдатели отказались, так как выполняли свою работу в рамках полномочий.
  • Инцидент произошел на участке 16/25, где представители миссии выявили небольшие недостатки и обратили на них внимание членов избиркома.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Группа неизвестных требовала от наблюдателей миссии СНГ уничтожить акт посещения избирательного участка в Армавирской области Армении, рассказала РИА Новости член ЦИК РФ Людмила Маркина, которая входила в состав группы наблюдателей от миссии СНГ.
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"Мы заполняем акты о выявленных недостатках, нарушениях в рамках работы миссии… Выявив нарушение, они (наблюдатели - ред.) заполнили акт. Коллеги из участковой комиссии это увидели, встали стеной и потребовали уничтожить акты", - рассказала Маркина.
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Члены наблюдательной миссии отказались уничтожать акт, так как выполняли свою работу в рамках своих полномочий, подчеркнула Маркина. При этом полиция, присутствовавшая на участке, в происходящее не вмешивалась, посетовала она. "Просто была крайне неприятная ситуация, когда люди организовано, без бейджей их обступили", - отметила она.
По ее словам, инцидент произошел в Армавирской области Армении, где на участке 16/25 представители миссии выявили небольшие недостатки и обратили на них внимание членов избиркома. "Такой инцидент был, удалось благополучно его разрешить, но, тем не менее, мы очень переживали за своих коллег. Потому что, сами понимаете, в составе (группы) работают женщины, и это другая страна, и (участок находится) в отдаленном районе", - рассказала она.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
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Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянСНГ
 
 
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