В Армении наблюдатели СНГ подверглись давлению, заявили в ЦИК России

"Мы заполняем акты о выявленных недостатках, нарушениях в рамках работы миссии… Выявив нарушение, они (наблюдатели - ред.) заполнили акт. Коллеги из участковой комиссии это увидели, встали стеной и потребовали уничтожить акты", - рассказала Маркина.

Члены наблюдательной миссии отказались уничтожать акт, так как выполняли свою работу в рамках своих полномочий, подчеркнула Маркина. При этом полиция, присутствовавшая на участке, в происходящее не вмешивалась, посетовала она. "Просто была крайне неприятная ситуация, когда люди организовано, без бейджей их обступили", - отметила она.