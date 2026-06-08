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"Процветающая Армения" не преодолела четырехпроцентный барьер на выборах - РИА Новости, 08.06.2026
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11:31 08.06.2026
"Процветающая Армения" не преодолела четырехпроцентный барьер на выборах

"Процветающая Армения" набрала меньше 4% на выборах и не прошла в парламент

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЧлены избирательной комиссии на участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
Члены избирательной комиссии на участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Члены избирательной комиссии на участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Процветающая Армения" набрала 3,996% по итогам парламентских выборов 7 июня и не преодолела четырехпроцентный барьер.
  • Партия "Гражданский договор" набрала 49,825%, блок "Сильная Армения" — 23,281%, блок "Армения" — 9,934%.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Партия "Процветающая Армения" набрала по итогам парламентских выборов 7 июня 3,996%, сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян.
Из этого следует, что партия не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не пройдет в парламент. Утром на сайте ЦИК было указано, что "Процветающая Армения" набрала 4%, однако позднее эта цифра была скорректирована.
"По итогам голосования партия "Гражданский договор" (премьера Никола Пашиняна - ред.) набрала 49,825%, блок "Сильная Армения" - 23,281%, блок "Армения" - 9,934%, партия "Процветающая Армения - 3,996%", - заявил Овакимян.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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