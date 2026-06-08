"Процветающая Армения" не преодолела четырехпроцентный барьер на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия "Процветающая Армения" набрала 3,996% по итогам парламентских выборов 7 июня и не преодолела четырехпроцентный барьер.
- Партия "Гражданский договор" набрала 49,825%, блок "Сильная Армения" — 23,281%, блок "Армения" — 9,934%.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Партия "Процветающая Армения" набрала по итогам парламентских выборов 7 июня 3,996%, сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян.
Из этого следует, что партия не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и не пройдет в парламент. Утром на сайте ЦИК было указано, что "Процветающая Армения" набрала 4%, однако позднее эта цифра была скорректирована.
"По итогам голосования партия "Гражданский договор" (премьера Никола Пашиняна - ред.) набрала 49,825%, блок "Сильная Армения" - 23,281%, блок "Армения" - 9,934%, партия "Процветающая Армения - 3,996%", - заявил Овакимян.
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