Армянский политик прокомментировал слова Пашиняна о победе его партии

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян перед голосованием на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян перед голосованием на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Арман Татоян, глава партии «Крылья единства», назвал заявление Никола Пашиняна о победе его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах антиконституционным.

По словам Татояна, премьер-министр превысил свои полномочия, заявив о единоличной победе, когда было подсчитано лишь 10% бюллетеней.

Татоян считает, что заявление Пашиняна — это незаконное воздействие на ЦИК с целью повлиять на результаты выборов.

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Глава армянской партии "Крылья единства", бывший омбудсмен Армении Арман Татоян назвал антиконституционным заявление премьера страны Никола Пашиняна о победе его партии на парламентских выборах.

Пашинян ранее заявил, что его партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении . При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.

По его словам, глава правительства не имеет права выступать с заявлением о своей единоличной победе, когда подсчитано чуть более 10% результатов голосования, когда в Ереване не подведены даже 10% итогов голосования.

"Более того, результатов голосования на избирательных участках Еревана до сих пор нет. Все обновления данных происходят нерегулярно и непредсказуемо, цифры периодически то уменьшаются, то увеличиваются", - отметил политик.

По его словам, в этих условиях Пашинян говорит о привлечении к ответственности различных лидеров оппозиции, таких полномочий у премьер-министра нет.

"Это грубое нарушение закона. Это заявление Никола Пашиняна мы рассматриваем как откровенно незаконное воздействие на ЦИК с целью повлиять на результаты выборов, что является уголовно наказуемым деянием", - подчеркнул Татоян.