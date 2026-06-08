Рейтинг@Mail.ru
Армянский политик прокомментировал слова Пашиняна о победе его партии - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 08.06.2026 (обновлено: 09:24 08.06.2026)
Армянский политик прокомментировал слова Пашиняна о победе его партии

Политик Татоян назвал заявление Пашиняна о победе на выборах антиконституционным

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкДействующий премьер-министр Армении Никол Пашинян перед голосованием на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян перед голосованием на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян перед голосованием на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арман Татоян, глава партии «Крылья единства», назвал заявление Никола Пашиняна о победе его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах антиконституционным.
  • По словам Татояна, премьер-министр превысил свои полномочия, заявив о единоличной победе, когда было подсчитано лишь 10% бюллетеней.
  • Татоян считает, что заявление Пашиняна — это незаконное воздействие на ЦИК с целью повлиять на результаты выборов.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Глава армянской партии "Крылья единства", бывший омбудсмен Армении Арман Татоян назвал антиконституционным заявление премьера страны Никола Пашиняна о победе его партии на парламентских выборах.
Пашинян ранее заявил, что его партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Армянские власти не получат победы, о которой мечтали, заявил Карапетян
Вчера, 03:19
"Заявление Никола Пашиняна о том, что "Гражданский договор" единолично сформирует правительство и победил на выборах, является антиконституционным, превышающим полномочия премьер-министра", - написал Татоян в соцсети Facebook*.
По его словам, глава правительства не имеет права выступать с заявлением о своей единоличной победе, когда подсчитано чуть более 10% результатов голосования, когда в Ереване не подведены даже 10% итогов голосования.
"Более того, результатов голосования на избирательных участках Еревана до сих пор нет. Все обновления данных происходят нерегулярно и непредсказуемо, цифры периодически то уменьшаются, то увеличиваются", - отметил политик.
По его словам, в этих условиях Пашинян говорит о привлечении к ответственности различных лидеров оппозиции, таких полномочий у премьер-министра нет.
"Это грубое нарушение закона. Это заявление Никола Пашиняна мы рассматриваем как откровенно незаконное воздействие на ЦИК с целью повлиять на результаты выборов, что является уголовно наказуемым деянием", - подчеркнул Татоян.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Пашинян заявил о намерении принять новую конституцию Армении после выборов
27 мая, 22:05
 
В миреАрменияЕреванРоссияАрман ТатоянНикол ПашинянFacebookПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала