Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил Пашинян

Он считает, что стране "нужно продолжить процесс демократических реформ" до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС.

"Это наша первичная цель. После этого - политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства - создать реальные альтернативы для граждан Армении", - заявил Пашинян.