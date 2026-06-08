Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил Пашинян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не готова быть членом Евросоюза.
- Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и о планах единолично сформировать правительство Армении.
- Пашинян считает, что Армении необходимо продолжить процесс демократических реформ для соответствия стандартам ЕС.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения не готова быть членом ЕС и наша цель - реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС. Без этого нам так или иначе не быть членом Евросоюза", - заявил Пашинян.
Он считает, что стране "нужно продолжить процесс демократических реформ" до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС.
"Это наша первичная цель. После этого - политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства - создать реальные альтернативы для граждан Армении", - заявил Пашинян.