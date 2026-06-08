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Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил Пашинян - РИА Новости, 08.06.2026
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01:53 08.06.2026
Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил Пашинян

Пашинян назвал целью своей партии довести Армению до уровня соответствия ЕС

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не готова быть членом Евросоюза.
  • Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор» на парламентских выборах и о планах единолично сформировать правительство Армении.
  • Пашинян считает, что Армении необходимо продолжить процесс демократических реформ для соответствия стандартам ЕС.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. При этом ЦИК страны сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней.
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"Армения не готова быть членом ЕС и наша цель - реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС. Без этого нам так или иначе не быть членом Евросоюза", - заявил Пашинян.
Он считает, что стране "нужно продолжить процесс демократических реформ" до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС.
"Это наша первичная цель. После этого - политический вопрос. ЕС может принять решение, что не продолжает процесс расширения или народ Армении может решить, что не хочет быть членом ЕС. Цель правительства - создать реальные альтернативы для граждан Армении", - заявил Пашинян.
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