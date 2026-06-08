"Портовый Альянс" завершил этап цифровизации процессов управления ремонтами

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "Портовый Альянс" завершил этап технического проектирования в рамках автоматизации процессов техобслуживания и ремонтов (ТОиР) в своих портах и морских терминалах, сообщает пресс-служба компании.

"На этапе технического проектирования специалисты детально проработали архитектуру цифрового решения, подготовили необходимую документацию и сформировали основные пользовательские сценарии с учетом специфики работы стивидоров группы в различных регионах присутствия", – сообщил директор по цифровому развитию АО "Портовый Альянс" Максим Кислов, его слова приводит пресс-служба.

В настоящее время проектная команда приступила к активной фазе разработки функционала. Одной из ключевых задач является настройка автоматического обмена данными между платформой и корпоративной системой верхнего уровня.

« "Интеграция двух платформ позволит исключить ручной ввод данных, обеспечить их корректную передачу в режиме реального времени и повысить эффективность взаимодействия между техническими и финансовыми подразделениями наших предприятий", – отметил Кислов.

Проект компании предусматривает масштабную цифровизацию процессов управления производственными активами. До конца 2027 года "Портовый Альянс" планирует оцифровать более 8,5 тысячи единиц оборудования на предприятиях группы от Мурманска до Дальнего Востока.

Внедрение единой системы ТОиР позволит перейти от традиционной модели плановых ремонтов к управлению техническим состоянием оборудования на основе данных. Такой подход обеспечит более точное планирование работ, повышение надежности оборудования и снижение рисков внеплановых простоев, подчеркнул Кислов.

Кроме того, тиражирование решения на все терминалы позволит оптимизировать операционные затраты и повысить устойчивость логистических процессов за счет повышения доступности и эффективности эксплуатации производственных активов.

Пилотной площадкой проекта выступает Мурманский балкерный терминал, где уже отрабатываются ключевые процессы и механизмы будущей цифровой системы.