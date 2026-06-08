В Средиземном море впервые обнаружили белую акулу

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Водолазы во время устранения сетей-призраков в Средиземном море впервые запечатлели белую акулу в естественной среде обитания, сообщила некоммерческая экологическая организация Healthy Seas Foundation.
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"Водолазы в Средиземном море сделали, как представляется, первые подводные снимки взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания", — говорится в сообщении на сайте организации.
Водолазы встретились с акулой, когда работали над извлечением брошенных рыболовных сетей с затонувшего судна, находящегося на дне Тунисского пролива.
Как отметили участвовавшие в миссии специалисты, это открытие стало необычным и очень ценным для науки.
По словам доктора Зоологического института в Неаполе Карло Каттано, большая часть научных данных о белых акулах в Средиземном море была получена в результате обнаружения уже мертвых особей. Как отметил представитель международной некоммерческой организации Ghost Diving Дерк Реммерс, "статистическая вероятность выигрыша джекпота в лотерею намного выше, чем вероятность встретить такое известное животное под водой".
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