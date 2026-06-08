В Средиземном море впервые обнаружили белую акулу

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Водолазы во время устранения сетей-призраков в Средиземном море впервые запечатлели белую акулу в естественной среде обитания, сообщила некоммерческая экологическая организация Healthy Seas Foundation.

« "Водолазы в Средиземном море сделали, как представляется, первые подводные снимки взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания", — говорится в сообщении на сайте организации.

Водолазы встретились с акулой, когда работали над извлечением брошенных рыболовных сетей с затонувшего судна, находящегося на дне Тунисского пролива.

Как отметили участвовавшие в миссии специалисты, это открытие стало необычным и очень ценным для науки.