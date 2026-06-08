Рейтинг@Mail.ru
В Средиземном море впервые обнаружили белую акулу - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 08.06.2026 (обновлено: 20:15 08.06.2026)
В Средиземном море впервые обнаружили белую акулу

Healthy Seas Foundation: белая акула впервые обнаружена в Средиземном море

© iStock.com / Philip ThurstonБелая акула
Белая акула - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© iStock.com / Philip Thurston
Белая акула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Водолазы во время устранения сетей-призраков в Средиземном море впервые запечатлели белую акулу в естественной среде обитания, сообщила некоммерческая экологическая организация Healthy Seas Foundation.
«
"Водолазы в Средиземном море сделали, как представляется, первые подводные снимки взрослой белой акулы в ее естественной среде обитания", — говорится в сообщении на сайте организации.
Акула-мако - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Ученые оценили вероятность встречи с акулой-мако у берегов в Приморье
2 июня, 09:48
Водолазы встретились с акулой, когда работали над извлечением брошенных рыболовных сетей с затонувшего судна, находящегося на дне Тунисского пролива.
Как отметили участвовавшие в миссии специалисты, это открытие стало необычным и очень ценным для науки.
По словам доктора Зоологического института в Неаполе Карло Каттано, большая часть научных данных о белых акулах в Средиземном море была получена в результате обнаружения уже мертвых особей. Как отметил представитель международной некоммерческой организации Ghost Diving Дерк Реммерс, "статистическая вероятность выигрыша джекпота в лотерею намного выше, чем вероятность встретить такое известное животное под водой".
Акула у побережья Австралии - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Австралии мужчина погиб после нападения акулы
16 мая, 09:55
 
Средиземное мореНеаполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала