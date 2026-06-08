Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт на острове Минданао приостановил работу из-за землетрясения - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 08.06.2026 (обновлено: 10:25 08.06.2026)

Аэропорт на острове Минданао приостановил работу из-за землетрясения

© REUTERS / GenSan DEVПоследствия землетрясения на острове Минданао, Филиппины
Последствия землетрясения на острове Минданао, Филиппины - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / GenSan DEV
Последствия землетрясения на острове Минданао, Филиппины
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостанавливает свою работу в связи с землетрясением.
  • EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао на Филиппинах, позднее магнитуда была пересмотрена до 7,8.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Международный аэропорт Генерал-Сантос на острове Минданао приостанавливает свою работу в связи с землетрясением, следует из заявления Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).
"Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) объявляет о временной приостановке работы аэропорта Генерал-Сантос в связи с землетрясением", - говорится в заявлении ведомства.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Президент Филиппин призвал жителей Минданао переместиться на возвышенности
Вчера, 05:05
Ранее EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 8,1 у берегов острова Минданао на Филиппинах. Позднее магнитуда была пересмотрена до 7,8.
Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS) объявил угрозу цунами.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
После мощного землетрясения на Филиппинах произошли 11 афтершоков
Вчера, 05:04
 
В миреФилиппины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала