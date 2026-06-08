В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения.
- Аэропорт принимает регулярные рейсы с 9:00 до 23:00.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, он принимает рейсы с 9.00 до 23.00, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропорт принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00.