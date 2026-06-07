У побережья северных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.