У побережья северных Курил произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане у побережья северных Курил 7 июня.
- Эпицентр землетрясения находился в 159 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска, очаг — на глубине 42 километров.
- Землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье в Тихом океане у побережья северных Курил, его ощутили на Парамушире, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,8 с эпицентром в 159 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 21.41 (13.41 мск - ред.) 7 июня. Очаг подземных толчков располагался на глубине 42 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до 3 баллов, тревога цунами не объявлялась.
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23 мая, 10:20