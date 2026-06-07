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СМИ: Зеленский из-за конфликта с Польшей летел в Британию через Молдавию - РИА Новости, 07.06.2026
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23:46 07.06.2026 (обновлено: 23:47 07.06.2026)
СМИ: Зеленский из-за конфликта с Польшей летел в Британию через Молдавию

ЕП: Зеленский на фоне конфликта с Польшей летел в Лондон через Молдавию

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский летел в Лондон через Молдавию, а не из польского Жешува, как это было ранее.
  • Прибытие Зеленского в на Даунинг-стрит произошло почти через час после начала встречи лидеров Британии, Франции и Германии.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне обострения отношений с Варшавой летел в Лондон через Молдавию, а не из польского Жешува, как обычно, сообщило украинское издание "Европейская правда".
В воскресенье Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала встречи лидеров Британии, Франции и Германии. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.
"Зеленский, прилетев в Великобританию с визитом, сделал это через аэропорт Кишинева, тогда как ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов… Пока неизвестно, с чем связана смена места вылета самолета с Зеленским. Однако это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Зеленский 26 мая присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Киеву переводом отношений в "жесткий бизнес" из-за героизации УПА*, а также выразил сожаления в связи с этим решением, поскольку Польша и лично он многое вложили, чтобы "удалось победить демонов прошлого".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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