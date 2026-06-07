Зеленский остался для переговоров один на один со Стармером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции британского премьер-министра Кира Стармера.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции британского премьер-министра Кира Стармера, после чего Владимир Зеленский и Стармер остались на Даунинг-стрит вдвоем, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры прибыли около 18.30 (20.30 мск) и провели переговоры в формате Е3 без Зеленского, который прибыл только к 19.20.
Переговоры четырех лидеров продолжились до 21.10, после чего Мерц и Макрон ушли с Даунинг-стрит обратно в соседнее здание МИДа, откуда ранее пришли.
Стармер и Зеленский их проводили за дверь, после чего вернулись внутрь.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
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