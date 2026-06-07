Зеленский остался для переговоров один на один со Стармером

ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции британского премьер-министра Кира Стармера, после чего Владимир Зеленский и Стармер остались на Даунинг-стрит вдвоем, передает корреспондент РИА Новости.