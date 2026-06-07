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Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у Украины - РИА Новости, 07.06.2026
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23:34 07.06.2026
Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у Украины

Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский пожаловался на дефицит средств ПВО у Украины и низкую скорость их передачи из США.
  • Зеленский написал письмо президенту США и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них, но не получил ответа.
ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на Соединенные Штаты из-за дефицита средств ПВО у Украины и низкую скорость их передачи.
"Проблемы с ПВО связаны с большим дефицитом ракет для борьбы с баллистическими ракетами и очень медленной передачей из США из-за Ирана и так далее", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky.
"Мы можем работать против различных видов ракет, беспилотников, с разными двигателями, медленных, быстрых, но против баллистических - нет", - сказал он.
В конце мая Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на письмо.
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