Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у Украины

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на Соединенные Штаты из-за дефицита средств ПВО у Украины и низкую скорость их передачи.

"Мы можем работать против различных видов ракет, беспилотников, с разными двигателями, медленных, быстрых, но против баллистических - нет", - сказал он.