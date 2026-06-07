Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Алекс Христофору считает, что встреча Зеленского с лидерами Британии, Франции и Германии в Лондоне не даст практических результатов, поскольку европейцы предпочитают обсуждать Россию между собой, а не вести прямой диалог с Москвой.
- По его мнению, попытки Европы добиться заморозки конфликта обречены на провал, так как Москва отвергает прекращение огня без долгосрочного мирного урегулирования.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон для встречи с лидерами Британии, Франции и Германии не принесет никаких результатов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
По мнению Христофору, европейские страны по-прежнему стремятся добиться заморозки конфликта. Однако, как отметил аналитик, эта инициатива обречена на провал, поскольку президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно давали понять, что Москва не согласится на прекращение огня в качестве альтернативы долгосрочному мирному урегулированию.
В воскресенье Зеленский посетил Великобританию с рабочим визитом. В Лондоне он встретился с премьер-министром страны Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.