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"Звоните в Москву". Визит Зеленского в Лондон вызвал возмущение на Западе - РИА Новости, 07.06.2026
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22:35 07.06.2026
"Звоните в Москву". Визит Зеленского в Лондон вызвал возмущение на Западе

Христофору: визит Зеленского в Лондон не принесет результатов

© REUTERS / Isabel InfantesВ преддверии переговоров по Украине в Лондоне
В преддверии переговоров по Украине в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
В преддверии переговоров по Украине в Лондоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Алекс Христофору считает, что встреча Зеленского с лидерами Британии, Франции и Германии в Лондоне не даст практических результатов, поскольку европейцы предпочитают обсуждать Россию между собой, а не вести прямой диалог с Москвой.
  • По его мнению, попытки Европы добиться заморозки конфликта обречены на провал, так как Москва отвергает прекращение огня без долгосрочного мирного урегулирования.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Лондон для встречи с лидерами Британии, Франции и Германии не принесет никаких результатов, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
"Они соберутся и будут обсуждать между собой, как разговаривать с Россией <…>. Да, они очень любят эти междоусобные переговоры, любят собираться вместе и вести дебаты. А вот идея полететь в Москву и поговорить с Россией им не нравится. Очень не нравится", — отметил он.
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По мнению Христофору, европейские страны по-прежнему стремятся добиться заморозки конфликта. Однако, как отметил аналитик, эта инициатива обречена на провал, поскольку президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно давали понять, что Москва не согласится на прекращение огня в качестве альтернативы долгосрочному мирному урегулированию.
В воскресенье Зеленский посетил Великобританию с рабочим визитом. В Лондоне он встретился с премьер-министром страны Киром Стармером, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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