Зеленский прибыл на Даунинг-стрит через час после начала переговоров

ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.