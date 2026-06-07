Зеленский прибыл на Даунинг-стрит через час после начала переговоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии.
- Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с Россией.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с Россией.
Лидеры прибыли около 18.30 (20.30 мск) и провели переговоры в формате Е3 без Зеленского, который прибыл только к 19.20.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.