Рейтинг@Mail.ru
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит через час после начала переговоров - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 07.06.2026 (обновлено: 21:58 07.06.2026)
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит через час после начала переговоров

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии.
  • Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с Россией.
ЛОНДОН, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Британии, Франции и Германии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения возможных переговоров с Россией.
Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит
Вчера, 21:17
Лидеры прибыли около 18.30 (20.30 мск) и провели переговоры в формате Е3 без Зеленского, который прибыл только к 19.20.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Полянский назвал письмо Зеленского Путину провокацией
Вчера, 21:16
 
В миреВеликобританияВладимир ЗеленскийУкраинаФранцияГерманияЭммануэль МакронФридрих МерцКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала