Краткий пересказ от РИА ИИ Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу стал новой провокацией со стороны Украины, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.

По мнению политика, присвоение одному из подразделений ВСУ обозначения "имени героев УПА** стало первой провокацией против Варшавы, а визит главы офиса Зеленского — "это провокация номер два".

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу стал новой провокацией со стороны Украины, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.

Издание Onet в пятницу сообщило о поездке Буданова* в Варшаву для урегулирования конфликта, связанного с чествованием деятелей УПА**.

Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов*, с другой стороны, придерживается жесткой про-бандеровской линии", — отметил Миллер в эфире телеканала Polsat News.

По мнению политика, присвоение одному из подразделений ВСУ обозначения "имени героев УПА** стало первой провокацией против Варшавы, а визит главы офиса Зеленского — "это провокация номер два".

Как сообщало издание " Страна.ua ", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН** Степана Бандеру и Евгения Коновальца.

УПА** воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.

Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.