Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу стал новой провокацией со стороны Украины, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.
- По мнению политика, присвоение одному из подразделений ВСУ обозначения "имени героев УПА** стало первой провокацией против Варшавы, а визит главы офиса Зеленского — "это провокация номер два".
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу стал новой провокацией со стороны Украины, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.
Издание Onet в пятницу сообщило о поездке Буданова* в Варшаву для урегулирования конфликта, связанного с чествованием деятелей УПА**.
"Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов*, с другой стороны, придерживается жесткой про-бандеровской линии", — отметил Миллер в эфире телеканала Polsat News.
По мнению политика, присвоение одному из подразделений ВСУ обозначения "имени героев УПА** стало первой провокацией против Варшавы, а визит главы офиса Зеленского — "это провокация номер два".
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН** Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил наименование "имени героев УПА**" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН** Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
УПА** воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенные на территории России экстремистские организации.