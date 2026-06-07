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"Это провокация". Новая выходка Зеленского вызвала гнев в Польше - РИА Новости, 07.06.2026
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16:36 07.06.2026 (обновлено: 16:38 07.06.2026)
"Это провокация". Новая выходка Зеленского вызвала гнев в Польше

Миллер: визит Буданова* в Польшу стал провокацией со стороны Украины

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу стал новой провокацией со стороны Украины, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.
  • По мнению политика, присвоение одному из подразделений ВСУ обозначения "имени героев УПА** стало первой провокацией против Варшавы, а визит главы офиса Зеленского — "это провокация номер два".
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визит главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* в Польшу стал новой провокацией со стороны Украины, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.
Издание Onet в пятницу сообщило о поездке Буданова* в Варшаву для урегулирования конфликта, связанного с чествованием деятелей УПА**.
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"Зеленский мог бы послать министра или заместителя министра иностранных дел. Буданов*, с другой стороны, придерживается жесткой про-бандеровской линии", — отметил Миллер в эфире телеканала Polsat News.
По мнению политика, присвоение одному из подразделений ВСУ обозначения "имени героев УПА** стало первой провокацией против Варшавы, а визит главы офиса Зеленского — "это провокация номер два".
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН** Андрея Мельника в Киевской области. Он также присвоил наименование "имени героев УПА**" подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Как сообщало издание "Страна.ua", киевский режим может перезахоронить на Украине и других почитаемых им деятелей, в том числе лидеров ОУН** Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
УПА** воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН**-УПА** множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни — самый сложный в отношениях между двумя странами. В Польше 11 июля отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. За несколько лет Польша с трудом получила разрешение на эксгумацию жертв резни в двух местах на территории Украины.
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Запрещенные на территории России экстремистские организации.
 
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