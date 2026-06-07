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"Погибнут все". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 07.06.2026
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"Погибнут все". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

Соскин: Запад не дает Зеленскому закончить конфликт на Украине

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин заявил, что Запад не позволяет Владимиру Зеленскому закончить конфликт на Украине.
  • По мнению Соскина, глава киевского режима находится в подчинении у западных стран и выполняет все, что те ему диктуют.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Запад не позволяет Владимиру Зеленскому закончить конфликт на Украине.
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"Ну не дают Зеленскому закончить конфликт. Ему четко поставлено условие, что он должен воевать. Они же говорят, что не выпустят ни одного украинца, чтобы все мужчины могли погибнуть", — сказал политолог.

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По его мнению, глава киевского режима находится в подчинении у западных стран и выполняет все, что те ему диктуют.
«
"Уже никто не обращает внимания на количество погибших людей и разрушенных объектов. Никого это не интересует. Режим Зеленского — это абсолютная диктатура. Он находится вне критики, вне контроля. Точнее, его контролируют патроны. А внутри страны он на всех плевать хотел", — добавил Соскин.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
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