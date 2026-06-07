Зеленский не смог согласовать встречу с премьером Венгрии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Визит Зеленского в Будапешт для встречи с премьером Венгрии отложили.
- Переговоры о месте и времени саммита продолжаются.
БУДАПЕШТ, 7 июн — РИА Новости. Запланированный саммит Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром отложили, пишет HVG.
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"Встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит", — говорится в публикации.
МИД Венгрии в ответ на запрос издания сообщил, что переговоры о месте и времени продолжаются, но окончательного решения пока нет.
Предыдущее венгерское правительство неоднократно подчеркивало, что ответственность за ухудшение отношений между двумя странами лежит на Киеве и Будапешт не согласится на вступление Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье — в частности, на получение образования на родном языке.