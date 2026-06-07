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Генерал Кемпф: письмо Зеленского в адрес Путина написано для украинцев и Европы

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал запаса Оливье Кемпф считает, что основным адресатом письма Владимира Зеленского была не столько Россия, сколько украинское общественное мнение, европейские союзники и, в некоторой степени, Дональд Трамп.
  • Он добавил, что таким образом глава киевского режима хочет внушить украинцам, что еще не все потеряно и дать надежду на скорое окончание конфликта.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Адресатом письма Владимира Зеленского был не столько президент России Владимир Путин, сколько Европа и украинцы, сказал в интервью Le Figaro генерал запаса Оливье Кемпф.

"Как обычно, речь идет о трех адресатах: украинское общественное мнение, европейские союзники и, в некоторой степени, Дональд Трамп. Но с точки зрения Владимира Зеленского, главный адресат — это общественное мнение", — считает он.
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Генерал указал на совсем не миролюбивые формулировки в адрес Путина, которые едва ли прозвучали бы, если бы Зеленский действительно обращался к российскому президенту с призывом встретиться.
Он выразил мнение, что таким образом глава киевского режима хочет внушить украинцам, что еще не все потеряно и дать надежду на скорое окончание конфликта.
Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.

Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
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