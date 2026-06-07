Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцарский политик Роджер Кёппель заявил, что безответственный курс властей страны на сближение с Владимиром Зеленским соучаствует в эскалации конфликта и ставит Европу под угрозу начала третьей мировой войны с Россией.
- По его словам, некогда нейтральное швейцарское государство теперь напрямую спонсирует коррумпированную Украину, которая пытается втянуть в свой конфликт всю НАТО и Евросоюз.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Швейцарии ведут безответственную политику и фактически соучаствуют в эскалации украинского конфликта, превращая помощь Киеву в слепое поклонение Владимиру Зеленскому, заявил политик, бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель в авторской программе в журнале Die Weltwoche.
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"Что вообще предпринял этот прославляемый господин Зеленский, чтобы сделать этот конфликт менее вероятным? Ничего не было сделано. Он все только усугубил! <…> А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?" — задался он вопросом.
По словам политика, некогда нейтральное государство теперь напрямую спонсирует главного поджигателя войны на континенте.
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"Правительство Швейцарии поддерживает Украину — самое коррумпированное и до предела нестабильное государство. Сейчас, ведя абсолютно безответственную политику эскалации, украинцы пытаются втянуть в свой конфликт всю НАТО и Европейский союз, а мы тут молимся на этого Зеленского!" — подытожил Кёппель.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Европы о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и доказывает, что им не нужен мир на Украине.