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"Что вообще предпринял этот прославляемый господин Зеленский, чтобы сделать этот конфликт менее вероятным? Ничего не было сделано. Он все только усугубил! <…> А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?" — задался он вопросом.