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"Мы сошли с ума?" На Западе ужаснулись шагу в отношении Зеленского - РИА Новости, 07.06.2026
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02:23 07.06.2026
"Мы сошли с ума?" На Западе ужаснулись шагу в отношении Зеленского

Die Weltwoche: Запад обезумел, решив вступить в мировую войну из-за Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарский политик Роджер Кёппель заявил, что безответственный курс властей страны на сближение с Владимиром Зеленским соучаствует в эскалации конфликта и ставит Европу под угрозу начала третьей мировой войны с Россией.
  • По его словам, некогда нейтральное швейцарское государство теперь напрямую спонсирует коррумпированную Украину, которая пытается втянуть в свой конфликт всю НАТО и Евросоюз.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Швейцарии ведут безответственную политику и фактически соучаствуют в эскалации украинского конфликта, превращая помощь Киеву в слепое поклонение Владимиру Зеленскому, заявил политик, бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кёппель в авторской программе в журнале Die Weltwoche.
«
"Что вообще предпринял этот прославляемый господин Зеленский, чтобы сделать этот конфликт менее вероятным? Ничего не было сделано. Он все только усугубил! <…> А теперь Швейцария выбрасывает миллиарды в эту разрушенную, коррумпированную Украину, которая хочет втянуть всю Европу в войну, в третью мировую войну с Россией. Мы что, окончательно сошли с ума?" — задался он вопросом.
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По словам политика, некогда нейтральное государство теперь напрямую спонсирует главного поджигателя войны на континенте.
«
"Правительство Швейцарии поддерживает Украину — самое коррумпированное и до предела нестабильное государство. Сейчас, ведя абсолютно безответственную политику эскалации, украинцы пытаются втянуть в свой конфликт всю НАТО и Европейский союз, а мы тут молимся на этого Зеленского!" — подытожил Кёппель.
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Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияУкраинаЕвропаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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