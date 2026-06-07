Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Владимир Зеленский не является субъектом для переговоров, и их нужно вести с США и Европой.

Степашин сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, подчеркивая невозможность переговоров с ним.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский – не субъект и даже не предмет для переговоров, их надо вести с США и Европой, которые его кормят, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

"Диалог надо вести только с тем, кто его кормит. Абсолютно понятно, что это Америка и Европа, конечно. Зеленский - не субъект и даже не предмет для переговоров. Это совершенно очевидно", - сказал Степашин в беседе с РИА Новости.

"Как можно было вести переговоры, скажем, в 1944 году, в начале 1945 года с Гитлером? Вел бы с ним Сталин переговоры? Нет, конечно", - добавил Степашин.