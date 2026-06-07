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Степашин вспомнил Сталина, говоря о диалоге с Зеленским - РИА Новости, 07.06.2026
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01:19 07.06.2026 (обновлено: 02:16 07.06.2026)
Степашин вспомнил Сталина, говоря о диалоге с Зеленским

Степашин Зеленский не является ни субъектом, ни предметом для переговоров

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Владимир Зеленский не является субъектом для переговоров, и их нужно вести с США и Европой.
  • Степашин сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером, подчеркивая невозможность переговоров с ним.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский – не субъект и даже не предмет для переговоров, их надо вести с США и Европой, которые его кормят, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Диалог надо вести только с тем, кто его кормит. Абсолютно понятно, что это Америка и Европа, конечно. Зеленский - не субъект и даже не предмет для переговоров. Это совершенно очевидно", - сказал Степашин в беседе с РИА Новости.
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В этом контексте Степашин сравнил Зеленского с главой нацистской Германии Адольфом Гитлером.
"Как можно было вести переговоры, скажем, в 1944 году, в начале 1945 года с Гитлером? Вел бы с ним Сталин переговоры? Нет, конечно", - добавил Степашин.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
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