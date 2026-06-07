Зеленский мог найти другой способ передать письмо Путину, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский мог найти другой способ передать письмо Владимиру Путину, а не использовать мегафон.
- Ранее президент отреагировал на письмо Зеленского на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с ним.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский мог найти другой способ передать письмо президенту РФ Владимиру Путину, а не использовать мегафон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Если хочешь передать письмо – передай. Если используешь мегафон – не называй это письмом", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с письмом Зеленского.