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Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но ему это не удается, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2026
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13:08 07.06.2026 (обновлено: 13:55 07.06.2026)
Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но ему это не удается, заявил Песков

Песков: Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но у него это не выходит

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но ему не удается, заявил Песков.
  • Глава киевского режима мог найти другой способ передать письмо Путину, а не делать это публично.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский хотел бы походить на Рэмбо, но у него это не получается, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
В пятницу Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами главы киевского режима. Российский лидер отметил, что попытки Зеленского все время изображать главного героя фильма "Рэмбо: первая кровь", сыгранного Сильвестром Сталлоне, не всегда уместны.
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"(Зеленский. — Прим. ред.) не напоминает (Рэмбо. — Прим. ред.), но он хочет, но не напоминает", — сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Зеленский мог найти другой способ передать письмо Путину, а не делать это публично.
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Обращение главы киевского режима появилось на его сайте вечером в четверг. В нем Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории — например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом он утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США.
Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон главы киевского режима. Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.
Песков также отмечал, что Путин не раз предлагал главе киевского режима встретиться в Москве, если тот хочет поговорить.
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