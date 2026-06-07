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"Пушечное мясо". СМИ раскрыли, что Запад устроил против России - РИА Новости, 07.06.2026
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22:31 07.06.2026
"Пушечное мясо". СМИ раскрыли, что Запад устроил против России

L’Antidiplomatico: НАТО использует Украину для противостояния России

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • L'Antidiplomatico пишет, что страны НАТО используют Украину для противостояния России.
  • Украина предоставляет свою территорию и солдат, а страны НАТО оказывают Киеву экономическую поддержку и поставляют оружие.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Страны НАТО используют Украину для противостояния России, пишет L’Antidiplomatico.
«
"Конфликт на Украине — это противостояние между НАТО и Россией, в котором Киев выступает в качестве посредника. Украина предоставляет свою территорию и своих солдат как "пушечное мясо", а страны НАТО гарантируют Киеву экономическую поддержку, поставляют оружие и технологии, финансируют заводы по производству дронов и поддерживают разведывательную деятельность", — говорится в публикации.
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В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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