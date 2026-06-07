Краткий пересказ от РИА ИИ
- L'Antidiplomatico пишет, что страны НАТО используют Украину для противостояния России.
- Украина предоставляет свою территорию и солдат, а страны НАТО оказывают Киеву экономическую поддержку и поставляют оружие.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Страны НАТО используют Украину для противостояния России, пишет L’Antidiplomatico.
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"Конфликт на Украине — это противостояние между НАТО и Россией, в котором Киев выступает в качестве посредника. Украина предоставляет свою территорию и своих солдат как "пушечное мясо", а страны НАТО гарантируют Киеву экономическую поддержку, поставляют оружие и технологии, финансируют заводы по производству дронов и поддерживают разведывательную деятельность", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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