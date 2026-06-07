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"Конфликт на Украине — это противостояние между НАТО и Россией, в котором Киев выступает в качестве посредника. Украина предоставляет свою территорию и своих солдат как "пушечное мясо", а страны НАТО гарантируют Киеву экономическую поддержку, поставляют оружие и технологии, финансируют заводы по производству дронов и поддерживают разведывательную деятельность", — говорится в публикации.