ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий "Запада"

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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке Минобороны РФ.