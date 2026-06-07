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ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 07.06.2026
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12:06 07.06.2026 (обновлено: 12:13 07.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий "Запада"

МО: ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесены поражения формированиям десяти украинских бригад в нескольких районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
  • ВСУ потеряли более 190 военнослужащих и военную технику, включая боевые бронированные машины и гаубицу М777 производства США.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям десяти украинских бригад, противник потерял более 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Стецковки, Моначиновки, Самборовки и Гусинки в Харьковской области, Щурово, Рубцов, Пришиба, Яцковки и Лозового в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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