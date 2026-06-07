"В состоянии войны": на Западе сообщили о серьезной проблеме из-за России

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"Хотя технически Евросоюз не находится в состоянии войны, во многих отношениях он уже пребывает в состоянии вооруженного конфликта — особенно в том, как он осмысляет собственное затруднительное положение. Воинственная риторика особенно сильна в Брюсселе, где чиновники ЕС и обозреватели, кажется, уже не способны анализировать ни одну тему <…> иначе как в милитаристских терминах", — указывается в материале.