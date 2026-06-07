Краткий пересказ от РИА ИИ
- Издание Euractiv пишет, что западные лидеры оказались в шаге от вооруженного конфликта из-за чрезмерной агрессивной антироссийской военной риторики.
- Агрессивная риторика Европы вредит ей самой, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, отмечает издание.
- Автор статьи полагает, что продолжение агрессивной риторики создаст западным лидерам серьезные проблемы на предстоящих выборах.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Западные лидеры оказались в шаге от вооруженного конфликта из-за чрезмерной агрессивной антироссийской военной риторики, пишет издание Euractiv.
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"Хотя технически Евросоюз не находится в состоянии войны, во многих отношениях он уже пребывает в состоянии вооруженного конфликта — особенно в том, как он осмысляет собственное затруднительное положение. Воинственная риторика особенно сильна в Брюсселе, где чиновники ЕС и обозреватели, кажется, уже не способны анализировать ни одну тему <…> иначе как в милитаристских терминах", — указывается в материале.
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"Подобный концептуальный милитаризм, безусловно, можно понять. Ведь конфликт России и Украины все еще продолжается. <…> Однако оправдать его нельзя. <…> Проблема сегодняшнего Брюсселя заключается в том, что воинственный — или, по меньшей мере, агрессивный — язык используется постоянно. Более того, зачастую это не имеет никакого экономического или даже политического смысла", — обращает внимание Euractiv.
В публикации также отмечается, что продолжение подобного курса будет стоить западным лидерам серьезных проблем уже на предстоящих выборах.
В апреле представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил, что устремления Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации не способствуют стабильности и предсказуемости на континенте.
Ранее Владимир Путин заявлял, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Глава государства также обозначал, что Москва в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы собственной безопасности.