Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что атака Запада на Кубу может усугубить ситуацию для него самого.
- По мнению профессора, Западу необходимо отказаться от агрессивной политики в отношении других стран.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад может попробовать компенсировать поражение на Украине атакой на Кубу, но только усугубит для себя ситуацию, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Конечно, Запад может <…> устроить себе приятный момент победы. <…> Например, разбомбить Гавану или Каракас. Но тогда весь мир снова увидит, что <…> сверхдержава ведет войну против маленькой бедной страны. <…> И если со стороны <…> выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже", — отметил он.
По мнению профессора, Западу для его же блага необходимо отказаться от агрессивной, хищнической политики в отношении других стран.
"Либо вы находите другой способ существования в мире, либо будете сталкиваться с такими ситуациями раз за разом", — добавил эксперт.
С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. В мае Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.