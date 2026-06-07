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"Будет только хуже". В США раскрыли следующую цель Запада после Украины - РИА Новости, 07.06.2026
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05:39 07.06.2026 (обновлено: 09:56 07.06.2026)
"Будет только хуже". В США раскрыли следующую цель Запада после Украины

Профессор Хадсон: Западу необходимо найти новый способ существования в мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что атака Запада на Кубу может усугубить ситуацию для него самого.
  • По мнению профессора, Западу необходимо отказаться от агрессивной политики в отношении других стран.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад может попробовать компенсировать поражение на Украине атакой на Кубу, но только усугубит для себя ситуацию, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Конечно, Запад может <…> устроить себе приятный момент победы. <…> Например, разбомбить Гавану или Каракас. Но тогда весь мир снова увидит, что <…> сверхдержава ведет войну против маленькой бедной страны. <…> И если со стороны <…> выглядит так, будто вы пытаетесь компенсировать поражения на Украине и в Иране, то от этого будет только хуже", — отметил он.
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По мнению профессора, Западу для его же блага необходимо отказаться от агрессивной, хищнической политики в отношении других стран.
"Либо вы находите другой способ существования в мире, либо будете сталкиваться с такими ситуациями раз за разом", — добавил эксперт.
С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а глава Белого дома Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. В мае Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.
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В миреУкраинаГаванаКаракасНАТОЗападКубаДональд ТрампРауль Кастро
 
 
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