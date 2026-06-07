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На ЗАЭС заявили о штатной работе станции на фоне атак ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 07.06.2026
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11:19 07.06.2026 (обновлено: 11:29 07.06.2026)
На ЗАЭС заявили о штатной работе станции на фоне атак ВСУ на Энергодар

Яшина: ЗАЭС работает штатно на фоне атак ВСУ на Энергодар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС работает штатно, несмотря на атаки ВСУ на Энергодар.
  • Атак в районе станции не было, все параметры безопасности контролируются персоналом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС, на фоне атак ВСУ на Энергодар, работает штатно, сообщила в воскресенье РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе администрации города.
«
"Атак в районе ЗАЭС не было. Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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