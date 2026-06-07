На ЗАЭС заявили о штатной работе станции на фоне атак ВСУ на Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС работает штатно, несмотря на атаки ВСУ на Энергодар.
- Атак в районе станции не было, все параметры безопасности контролируются персоналом.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Запорожская АЭС, на фоне атак ВСУ на Энергодар, работает штатно, сообщила в воскресенье РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
ВСУ минувшей ночью атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе администрации города.
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"Атак в районе ЗАЭС не было. Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.