Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве 20 июня пройдет массовый ночной забег в рамках проекта "Лето в Москве".

Участники пробегут 10 километров по набережным, старт будет на Краснопресненской набережной, а финиш — возле Университетской площади.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ночной забег пройдет в Москве 20 июня, участники пробегут 10 километров по городским набережным, сообщается на Ночной забег пройдет в Москве 20 июня, участники пробегут 10 километров по городским набережным, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Сообщается, что мероприятие состоится в рамках проекта "Лето в Москве" при поддержке столичного департамента спорта.

"Двадцатого июня в столице состоится массовый ночной забег. Участники пробегут 10 километров по набережным и финишируют возле Университетской площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году была подготовлена новая трасса, она пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, улице Косыгина и завершится около Университетской площади.

« "Все финишировавшие получат памятную медаль. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Старт забега состоится в 22.00 мск на Краснопресненской набережной", - добавляется в сообщении.