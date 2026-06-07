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В Москве 20 июня пройдет ночной забег - РИА Новости, 07.06.2026
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В Москве 20 июня пройдет ночной забег

В Москве 20 июня пройдет ночной забег на 10 км по городским набережным

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаНочной забег
Ночной забег - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Ночной забег. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве 20 июня пройдет массовый ночной забег в рамках проекта "Лето в Москве".
  • Участники пробегут 10 километров по набережным, старт будет на Краснопресненской набережной, а финиш — возле Университетской площади.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Ночной забег пройдет в Москве 20 июня, участники пробегут 10 километров по городским набережным, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Сообщается, что мероприятие состоится в рамках проекта "Лето в Москве" при поддержке столичного департамента спорта.
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"Двадцатого июня в столице состоится массовый ночной забег. Участники пробегут 10 километров по набережным и финишируют возле Университетской площади", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году была подготовлена новая трасса, она пройдет по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской и Бережковской набережным, улице Косыгина и завершится около Университетской площади.
«
"Все финишировавшие получат памятную медаль. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Старт забега состоится в 22.00 мск на Краснопресненской набережной", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что участников распределят по 10 кластерам в зависимости от уровня подготовки. Лимит времени на прохождение дистанции составляет 90 минут.
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