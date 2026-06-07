Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье в Запорожье прогремели взрывы.
- О происшествии сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Запорожье, передает агентство "Укринформ".
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"В Запорожье раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем РФ находятся более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.