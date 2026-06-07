Выручка российского продуктового ритейла за 2025 год выросла на четверть

Краткий пересказ от РИА ИИ Выручка российского продуктового ритейла в 2025 году составила 16,34 триллиона рублей, что на 23,29% больше показателей предыдущего года.

На 1 января текущего года в отрасли были заняты 370 191 организация и ИП, что на 4,87% больше по сравнению с началом прошлого года.

Среди основных трендов в продуктовой отрасли — стремление покупателей приобретать продукцию в дискаунтерах и рост интереса к готовой еде достойного качества.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Выручка российского продуктового ритейла по итогам прошлого года подскочила почти на четверть, составив 16,34 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Фокуса".

"Выручка продуктового ритейла в 2025 году составила 16,34 триллиона рублей, в 2024 году этот показатель был 13,25 триллиона рублей, то есть за год объем выручки в продуктовой рознице вырос на 3,09 триллиона рублей, прирост составил 23,29%", - подсчитали авторы исследования.

По их данным, по состоянию на 1 января текущего года в продуктовой отрасли были заняты 370 191 организация и ИП - это на 4,87% больше по сравнению с началом прошлого года. При этом на долю ИП, которая растет из года в год, приходится 86,04% всех участников отрасли.

Среди основных трендов, которые аналитики отметили в продуктовой отрасли - стремление покупателей приобретать продукцию в дискаунтерах (модель сберегательного поведения), а также рост интереса к приобретению готовой еды достойного качества.