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Выручка российского продуктового ритейла за 2025 год выросла на четверть - РИА Новости, 07.06.2026
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16:17 07.06.2026
Выручка российского продуктового ритейла за 2025 год выросла на четверть

"Контур.Фокус": выручка продуктового ритейла в РФ выросла на четверть

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПокупательница в продовольственном магазине в Москве
Покупательница в продовольственном магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Покупательница в продовольственном магазине в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выручка российского продуктового ритейла в 2025 году составила 16,34 триллиона рублей, что на 23,29% больше показателей предыдущего года.
  • На 1 января текущего года в отрасли были заняты 370 191 организация и ИП, что на 4,87% больше по сравнению с началом прошлого года.
  • Среди основных трендов в продуктовой отрасли — стремление покупателей приобретать продукцию в дискаунтерах и рост интереса к готовой еде достойного качества.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Выручка российского продуктового ритейла по итогам прошлого года подскочила почти на четверть, составив 16,34 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Фокуса".
"Выручка продуктового ритейла в 2025 году составила 16,34 триллиона рублей, в 2024 году этот показатель был 13,25 триллиона рублей, то есть за год объем выручки в продуктовой рознице вырос на 3,09 триллиона рублей, прирост составил 23,29%", - подсчитали авторы исследования.
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По их данным, по состоянию на 1 января текущего года в продуктовой отрасли были заняты 370 191 организация и ИП - это на 4,87% больше по сравнению с началом прошлого года. При этом на долю ИП, которая растет из года в год, приходится 86,04% всех участников отрасли.
Среди основных трендов, которые аналитики отметили в продуктовой отрасли - стремление покупателей приобретать продукцию в дискаунтерах (модель сберегательного поведения), а также рост интереса к приобретению готовой еды достойного качества.
По-прежнему сохраняется интерес к онлайн-заказам, что в принципе учитывают все крупные сетевые магазины, наладив доставку продуктов, а также спрос на продукты линейки ЗОЖ.
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