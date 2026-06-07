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Явка на парламентских выборах в Армении составила 14,48 процента - РИА Новости, 07.06.2026
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11:26 07.06.2026 (обновлено: 11:44 07.06.2026)
Явка на парламентских выборах в Армении составила 14,48 процента

ЦИК: явка на парламентских выборах в Армении составила 14,48% к 10:00

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Явка на парламентских выборах в Армении составила 14,48% к 10:00.
  • Всего проголосовали 362 657 человек.
  • Среди них лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян, глава блока "Армения" Роберт Кочарян и действующий премьер Никол Пашинян.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Армении составила 14,48% к 10:00 мск, сообщила член ЦИК Анна Григорян.
Всего проголосовали 362 657 человек, среди них лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян. Он находится под домашним арестом, но это не помешало ему прийти на избирательный участок рядом с домом в Ереване. Сторонники встретили его овациями.
Также свои голоса отдали глава блока "Армения" Роберт Кочарян и действующий премьер Никол Пашинян. В республике работают 2005 избирательных участков.
В воскресенье в Армении проходят выборы в парламент, на них изберут 101 депутата. За места в законодательном органе борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Пашиняна, который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Самвел Карапетян проголосовал на избирательном участке в Ереване.

Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Самвел Карапетян проголосовал на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Никол Пашинян также отдал свой голос в столице.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване

Никол Пашинян также отдал свой голос в столице.

© РИА Новости
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© REUTERS / Vahram Baghdasaryan

Католикос всех армян Гарегин II принял участие в выборах в Вагаршапате.

Католикос всех армян Гарегин II голосует на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Католикос всех армян Гарегин II принял участие в выборах в Вагаршапате.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
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© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Избиратели стоят в очереди за бюллетенями на избирательном участке в Ереване.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Избиратели стоят в очереди за бюллетенями на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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4 из 5
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Голосование на избирательном участке в Ереване.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Голосование на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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5 из 5

Самвел Карапетян проголосовал на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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1 из 5

Никол Пашинян также отдал свой голос в столице.

© РИА Новости
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2 из 5

Католикос всех армян Гарегин II принял участие в выборах в Вагаршапате.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
3 из 5

Избиратели стоят в очереди за бюллетенями на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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4 из 5

Голосование на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.
Корреспондент РИА Новости обратил внимание, что на улицах Еревана в день голосования гораздо чаще встречается агитация за правящую партию, чем за другие политические силы. Также жители столицы столкнулись со сложностями из-за изменения адреса некоторых избирательных участков.
© РИА НовостиАгитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
Агитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости
Агитация в поддержку Пашиняна на одной из улиц Еревана
Ночью силовики задержали двух председателей и секретаря участковых избиркомов по неизвестной причине. Лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян уточнил, что утром они также взяли под стражу 50 сторонников его партии.
Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.
Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.
Парламентские выборы в Армении — 2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Парламентские выборы в Армении — 2026: кандидаты, рейтинг партий и прогнозы
Вчера, 11:00
 
В миреЕреванАрменияСамвел КарапетянРоберт КочарянНикол ПашинянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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