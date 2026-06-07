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ВТБ сделал прогноз курса доллара на конец года - РИА Новости, 07.06.2026
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16:13 07.06.2026
ВТБ сделал прогноз курса доллара на конец года

Пьянов: ВТБ ожидает на конец года курс в 80 рублей за доллар

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВТБ пересмотрел прогноз по курсу рубля в сторону укрепления.
  • Банк ожидает на конец 2026 года курс в 80 рублей за доллар.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. ВТБ пересмотрел прогноз по курсу рубля в сторону укрепления, ожидает на конец года курс в 80 рублей за доллар, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
«
"Мы его пересмотрели в сторону более крепкого рубля. Средний курс по итогам этого года - 77 рублей за доллар. На конец года чуть больше - около 80 рублей", - сказал он.
Ранее ВТБ прогнозировал курс на 2026 год в диапазоне 85–88 рублей за доллар.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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