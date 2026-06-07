ВСУ подставляют гражданских, пряча технику в частном секторе Краматорска

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие размещают технику возле жилых домов в частном секторе Краматорска, подставляя под удар мирных жителей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Краматорские городские чаты сообщают, что украинские военнослужащие начали массово размещать свои автомобили в частном секторе у домов, где проживают мирные жители", - говорится в сообщении.