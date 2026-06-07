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ВСУ подставляют гражданских, пряча технику в частном секторе Краматорска - РИА Новости, 07.06.2026
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ВСУ подставляют гражданских, пряча технику в частном секторе Краматорска

ВСУ ставят под удар гражданских, пряча технику в частном секторе Краматорска

© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Харченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военнослужащие размещают технику возле жилых домов в частном секторе Краматорска.
  • Такие действия ставят мирных жителей Краматорска под угрозу.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие размещают технику возле жилых домов в частном секторе Краматорска, подставляя под удар мирных жителей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Краматорские городские чаты сообщают, что украинские военнослужащие начали массово размещать свои автомобили в частном секторе у домов, где проживают мирные жители", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что таким образом ВСУ вновь пытаются прикрыть свою технику жилыми кварталами, что ставит мирных жителей Краматорска под угрозу.
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