Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие размещают технику возле жилых домов в частном секторе Краматорска.
- Такие действия ставят мирных жителей Краматорска под угрозу.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие размещают технику возле жилых домов в частном секторе Краматорска, подставляя под удар мирных жителей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Краматорские городские чаты сообщают, что украинские военнослужащие начали массово размещать свои автомобили в частном секторе у домов, где проживают мирные жители", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что таким образом ВСУ вновь пытаются прикрыть свою технику жилыми кварталами, что ставит мирных жителей Краматорска под угрозу.
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