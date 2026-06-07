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ВСУ вновь атаковали Энергодар - РИА Новости, 07.06.2026
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17:46 07.06.2026
ВСУ вновь атаковали Энергодар

Мэр Пухов: ВСУ вновь атаковали Энергодар беспилотниками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские войска предприняли новые попытки атак дронами по Энергодару, сообщил глава города Максим Пухов.
  • В атаке пострадали трое мирных жителей, а днем атаки дронов продолжились, ВСУ бьют по жилой застройке и гражданской инфраструктуре, сказал Пухов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска предприняли новые попытки атак дронами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщал, что в ночь на воскресенье Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, пострадали трое мирных жителей.
"Сегодня днем атаки дронов продолжились. ВСУ бьют по жилой застройке и гражданской инфраструктуре", - сказал Пухов.
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