ВСУ вновь атаковали Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские войска предприняли новые попытки атак дронами по Энергодару, сообщил глава города Максим Пухов.
- В атаке пострадали трое мирных жителей, а днем атаки дронов продолжились, ВСУ бьют по жилой застройке и гражданской инфраструктуре, сказал Пухов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска предприняли новые попытки атак дронами по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Сегодня днем атаки дронов продолжились. ВСУ бьют по жилой застройке и гражданской инфраструктуре", - сказал Пухов.