В Энергодаре три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При украинском ударе по Энергодару в Запорожской области пострадали три мирных жителя.
- Повреждения получил многоквартирный дом, одна из квартир полностью сгорела.
- Также противник целенаправленно атаковал два отделения банка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. При украинском ударе по Энергодару в Запорожской области пострадали три мирных жителя, сообщил глава города Максим Пухов.
Пухов отметил, что повреждения получил многоквартирный дом. Одна из квартир полностью сгорела. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Кроме того, противник целенаправленно ударил по двум отделениям банка.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, это город — спутник Запорожской АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе: там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и ЗАЭС и запускают дроны. Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что Украина, похоже, поставила задачу окончательно вымотать персонал станции и население города.
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22 июня 2022, 17:18