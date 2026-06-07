В Энергодаре три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. При украинском ударе по Энергодару в Запорожской области пострадали три мирных жителя, сообщил глава города Максим Пухов.

Пухов отметил, что повреждения получил многоквартирный дом. Одна из квартир полностью сгорела. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Кроме того, противник целенаправленно ударил по двум отделениям банка.