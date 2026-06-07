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В Энергодаре три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 07.06.2026
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14:15 07.06.2026 (обновлено: 15:29 07.06.2026)
В Энергодаре три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

Пухов: в Энергодаре три мирных жителя пострадали при ударе ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой помощи
Красный крест на автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При украинском ударе по Энергодару в Запорожской области пострадали три мирных жителя.
  • Повреждения получил многоквартирный дом, одна из квартир полностью сгорела.
  • Также противник целенаправленно атаковал два отделения банка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. При украинском ударе по Энергодару в Запорожской области пострадали три мирных жителя, сообщил глава города Максим Пухов.
"Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь, двое из них госпитализированы", — написал он на платформе "Макс".
Пухов отметил, что повреждения получил многоквартирный дом. Одна из квартир полностью сгорела. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Кроме того, противник целенаправленно ударил по двум отделениям банка.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, это город — спутник Запорожской АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе: там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и ЗАЭС и запускают дроны. Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что Украина, похоже, поставила задачу окончательно вымотать персонал станции и население города.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествияЗапорожская областьАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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