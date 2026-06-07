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Умер полковник ВСУ, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году - РИА Новости, 07.06.2026
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06:54 07.06.2026 (обновлено: 09:45 07.06.2026)
Умер полковник ВСУ, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году

Умер отдавший приказ обстрелять Белгород "Точками-У" полковник ВСУ Дрогайцев

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Белгороду 3 июля 2022 года
Последствия удара ВСУ по Белгороду 3 июля 2022 года - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Последствия удара ВСУ по Белгороду 3 июля 2022 года. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году, умер в Хмельницкой области.
  • Это произошло после его встречи с бывшими сослуживцами.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году ракетами "Точка-У", умер после встречи с сослуживцами, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"В Хмельницкой области при "невыясненных обстоятельствах" скончался полковник Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022-го. Сердце украинского военного преступника остановилось после встречи с бывшими сослуживцами", — заявил собеседник агентства.

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По его словам, до СВО Дрогайцев был начальником Хмельницкого ТЦК, затем пошел на службу и стал командовать ракетной бригадой.
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"В 2023 году уволился по состоянию здоровья. Врагов у него была уйма", — добавили в силовых структурах.

Ночью 3 июля 2022 года ВСУ ударили по Белгороду тремя баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили их, но обломки упали на жилые кварталы.
Обстрел унес жизни четырех мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Также пострадали четверо, среди них был ребенок. Десятки домов получили повреждения.
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