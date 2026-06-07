Умер полковник ВСУ, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году, умер в Хмельницкой области.
- Это произошло после его встречи с бывшими сослуживцами.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году ракетами "Точка-У", умер после встречи с сослуживцами, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
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"В Хмельницкой области при "невыясненных обстоятельствах" скончался полковник Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022-го. Сердце украинского военного преступника остановилось после встречи с бывшими сослуживцами", — заявил собеседник агентства.
По его словам, до СВО Дрогайцев был начальником Хмельницкого ТЦК, затем пошел на службу и стал командовать ракетной бригадой.
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"В 2023 году уволился по состоянию здоровья. Врагов у него была уйма", — добавили в силовых структурах.
Ночью 3 июля 2022 года ВСУ ударили по Белгороду тремя баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили их, но обломки упали на жилые кварталы.
Обстрел унес жизни четырех мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Также пострадали четверо, среди них был ребенок. Десятки домов получили повреждения.
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