Умер полковник ВСУ, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, отдавший приказ обстрелять Белгород в 2022 году ракетами "Точка-У", умер после встречи с сослуживцами, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

"В Хмельницкой области при "невыясненных обстоятельствах" скончался полковник Виктор Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022-го. Сердце украинского военного преступника остановилось после встречи с бывшими сослуживцами", — заявил собеседник агентства.