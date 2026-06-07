Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о разрыве логистической цепи между Сумами и Харьковом - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 07.06.2026 (обновлено: 09:50 07.06.2026)
Источник сообщил о разрыве логистической цепи между Сумами и Харьковом

ВС РФ разорвали логистическую цепь ВСУ между Сумами и Харьковом

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удары российских дронов нарушили логистику ВСУ между Харьковом и Сумами.
  • Переброска военной техники теперь идет через Полтавскую область.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удары дронов нарушили логистику ВСУ между Харьковом и Сумами, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Противник начинает пересматривать логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область", — заявил собеседник агентства.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
ВСУ понесли большие потери в Харьковской области, сообщил источник
Вчера, 19:17
В Харьковской области действуют группировки войск "Север" и "Запад". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в Сумской области, а последняя — в ДНР.
За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 390 человек, танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковСумыХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСумская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала