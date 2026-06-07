Источник сообщил о разрыве логистической цепи между Сумами и Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удары российских дронов нарушили логистику ВСУ между Харьковом и Сумами.
- Переброска военной техники теперь идет через Полтавскую область.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Удары дронов нарушили логистику ВСУ между Харьковом и Сумами, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Противник начинает пересматривать логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область", — заявил собеседник агентства.
В Харьковской области действуют группировки войск "Север" и "Запад". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в Сумской области, а последняя — в ДНР.
За минувшие сутки противник потерял в зоне их ответственности около 390 человек, танк, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18