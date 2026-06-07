ВС России поразили объекты транспортной и энергоинфраструктуры ВСУ

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"Нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", — говорится в сообщении.