ВС России поразили объекты транспортной и энергоинфраструктуры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также местам сборки и запуска БПЛА.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нанесено поражение катерам, складам горючего, используемым ВСУ объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры, местам запуска БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России.
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"Нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, поражение противнику наносилось средствами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.
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