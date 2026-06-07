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ВС России поразили объекты транспортной и энергоинфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 07.06.2026
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12:10 07.06.2026 (обновлено: 16:43 07.06.2026)
ВС России поразили объекты транспортной и энергоинфраструктуры ВСУ

МО: ВС РФ за сутки нанесли удары по катерам и складам горючего, используемым ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска нанесли поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также местам сборки и запуска БПЛА.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нанесено поражение катерам, складам горючего, используемым ВСУ объектам транспортной, портовой и энергоинфраструктуры, местам запуска БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России.
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"Нанесено поражение патрульным катерам, складам горючего, объектам транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, поражение противнику наносилось средствами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.
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