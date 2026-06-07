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Врач рассказал, как летнее солнце влияет на волосы - РИА Новости, 07.06.2026
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04:47 07.06.2026
Врач рассказал, как летнее солнце влияет на волосы

Врач Литвинов: солнце и жара летом могут приводить к осеннему "волосопаду"

© Depositphotos.com / SIphotographyДевушка расчесывает волосы
Девушка расчесывает волосы - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Depositphotos.com / SIphotography
Девушка расчесывает волосы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солнечное излучение и жаркая погода летом создают умеренный физиологический стресс для организма и приводят к более активному выпадению волос.
  • Ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс, повреждая клетки волосяных фолликулов.
  • «Волосопад» у человека начинается спустя 2–3 месяца после воздействия негативных факторов, то есть уже осенью.
ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Солнечное излучение и жаркая погода летом негативно влияют на состояние волос на голове и могут приводить к осеннему "волосопаду", сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
"В норме человек теряет до 100 волос в сутки. Солнечное излучение, жаркая погода создают для организма умеренный физиологический стресс. Как и излишнее психоэмоциональное напряжение. Все эти факторы приводят к более активному выпадению волос", - рассказал собеседник.
Кроме того, ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс, повреждая клетки волосяных фолликулов и нарушая их жизнедеятельность, добавил ученый. При этом "волосопад" у человека начинается спустя 2-3 месяца после воздействия перечисленных факторов, то есть уже осенью. Также в летнее время от солнца страдает и кожа головы, лучше защищать ее головным убором.
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