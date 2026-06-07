Врач рассказал, как летнее солнце влияет на волосы

ПЕРМЬ, 7 июн - РИА Новости. Солнечное излучение и жаркая погода летом негативно влияют на состояние волос на голове и могут приводить к осеннему "волосопаду", сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

"В норме человек теряет до 100 волос в сутки. Солнечное излучение, жаркая погода создают для организма умеренный физиологический стресс. Как и излишнее психоэмоциональное напряжение. Все эти факторы приводят к более активному выпадению волос", - рассказал собеседник.

Кроме того, ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс, повреждая клетки волосяных фолликулов и нарушая их жизнедеятельность, добавил ученый. При этом "волосопад" у человека начинается спустя 2-3 месяца после воздействия перечисленных факторов, то есть уже осенью. Также в летнее время от солнца страдает и кожа головы, лучше защищать ее головным убором.