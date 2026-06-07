Кочарян: власти Армении подключили репрессивный механизм против оппонентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Армении подключили весь репрессивный механизм против политических противников.
- По заявлению Роберта Кочаряна, действия направлены на изоляцию оппозиционных активистов и дезорганизацию работы штабов.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Власти Армении подключили весь репрессивный механизм против политических противников, это было ожидаемо, заявил бывший президент республики Роберт Кочарян.
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"Мы конечно ожидали (репрессии - ред.), потому что они подключили весь репрессивный механизм. И вчера я сказал об этом, был бенефис антикоррупционного комитета. Каждые полчаса они дают какую-то информационную составляющую, связанную с какой-то ерундой. Весь смысл (действий властей - ред.) стал просто изолировать наших активистов, оппозиционных активистов, и дезорганизовать работу штабов", — заявил Кочарян журналистам.
По его словам, очевидно, что задержанных отпустят через 48 часов, за этот период люди должны были активно работать с населением.
В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.