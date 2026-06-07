Кочарян: власти Армении подключили репрессивный механизм против оппонентов

«

"Мы конечно ожидали (репрессии - ред.), потому что они подключили весь репрессивный механизм. И вчера я сказал об этом, был бенефис антикоррупционного комитета. Каждые полчаса они дают какую-то информационную составляющую, связанную с какой-то ерундой. Весь смысл (действий властей - ред.) стал просто изолировать наших активистов, оппозиционных активистов, и дезорганизовать работу штабов", — заявил Кочарян журналистам.