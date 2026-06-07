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Кочарян: власти Армении подключили репрессивный механизм против оппонентов - РИА Новости, 07.06.2026
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13:48 07.06.2026 (обновлено: 15:31 07.06.2026)
Кочарян: власти Армении подключили репрессивный механизм против оппонентов

Кочарян: власти Армении подключили весь репрессивный механизм против оппонентов

© REUTERS / Vahram BaghdasaryanБывший президент Армении и лидер "Альянса Армении" Роберт Кочарян на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване
Бывший президент Армении и лидер Альянса Армении Роберт Кочарян на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan
Бывший президент Армении и лидер "Альянса Армении" Роберт Кочарян на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Армении подключили весь репрессивный механизм против политических противников.
  • По заявлению Роберта Кочаряна, действия направлены на изоляцию оппозиционных активистов и дезорганизацию работы штабов.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Власти Армении подключили весь репрессивный механизм против политических противников, это было ожидаемо, заявил бывший президент республики Роберт Кочарян.
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"Мы конечно ожидали (репрессии - ред.), потому что они подключили весь репрессивный механизм. И вчера я сказал об этом, был бенефис антикоррупционного комитета. Каждые полчаса они дают какую-то информационную составляющую, связанную с какой-то ерундой. Весь смысл (действий властей - ред.) стал просто изолировать наших активистов, оппозиционных активистов, и дезорганизовать работу штабов", — заявил Кочарян журналистам.
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По его словам, очевидно, что задержанных отпустят через 48 часов, за этот период люди должны были активно работать с населением.
В Армении в воскресенье проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.
Между тем во время предвыборной кампании власти республики чинили препятствия своим конкурентам, против ряда оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела.
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
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В миреАрменияРоссияЕреванРоберт КочарянНикол ПашинянПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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