В Будапеште прошел митинг против действий Мадьяра

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венгрии перед президентским дворцом состоялся митинг в поддержку президента Тамаша Шуйока и против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который хочет отправить его в отставку.

В митинге приняли участие около двух тысяч человек, они держали венгерские флаги, белые цветы и плакаты в поддержку президента.

Организаторы митинга выступили с критикой действий Мадьяра и призвали его заняться управлением страной.

БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Митинг в поддержку президента Венгрии Тамаша Шуйока и против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который хочет отправить его в отставку, состоялся перед президентским дворцом в Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.

Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы. После истечения срока ультиматума Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента.

Митинг под лозунгом "Не бойтесь!" у президентского дворца был организован общественными деятелями, близкими к правоконсервативным кругам, и перешедшей в оппозицию партии "Фидес" экс-премьера Виктора Орбана. В нем приняли участие около двух тысяч человек по подсчетам корреспондента РИА Новости. Толпа заполнила площадь перед президентским дворцом, прилегающие улицы и лужайки.

В руках у собравшихся венгерские флаги, белые цветы, которые организаторы просили принести в поддержку президента, плакаты с надписями "Не уходите, господин президент!" и "Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллионов фидесовцев". Толпа скандировала лозунги "Не позволим!", "Предатель!", "Диктатор!", "Сам уходи в отставку!" против Мадьяра, а также "Виктор! Виктор!" в поддержку экс-премьера.

"Верховенство права нельзя осуществить в нарушение принципа верховенства права", - сказал один из организаторов протеста, заместитель председателя будапештского отделения партии "Фидес" Жолт Ренге.

Председатель одной из близких к "Фидесу" молодежным организаций Беньямин Монуш предостерег Мадьяра от превращения в Робеспьера, поскольку "если поддерживать золотую цепь людей пустыми обещаниями и деньгами, рано или поздно позолота сойдет, и собственная партия и сторонники приведут тебя на гильотину".

"Обращаемся к вам, займитесь своими делами, займитесь уже управлением страной и найдите себе другого врага", - сказал лидер общественной организации CitizenGo Бела Телеки.