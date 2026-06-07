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В Будапеште прошел митинг против действий Мадьяра - РИА Новости, 07.06.2026
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20:07 07.06.2026 (обновлено: 20:08 07.06.2026)
В Будапеште прошел митинг против действий Мадьяра

В Будапеште прошел митинг в поддержку президента и против действий Мадьяра

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венгрии перед президентским дворцом состоялся митинг в поддержку президента Тамаша Шуйока и против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который хочет отправить его в отставку.
  • В митинге приняли участие около двух тысяч человек, они держали венгерские флаги, белые цветы и плакаты в поддержку президента.
  • Организаторы митинга выступили с критикой действий Мадьяра и призвали его заняться управлением страной.
БУДАПЕШТ, 7 июн - РИА Новости. Митинг в поддержку президента Венгрии Тамаша Шуйока и против действий премьер-министра Петера Мадьяра, который хочет отправить его в отставку, состоялся перед президентским дворцом в Венгрии, передает корреспондент РИА Новости.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы. После истечения срока ультиматума Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента.
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Митинг под лозунгом "Не бойтесь!" у президентского дворца был организован общественными деятелями, близкими к правоконсервативным кругам, и перешедшей в оппозицию партии "Фидес" экс-премьера Виктора Орбана. В нем приняли участие около двух тысяч человек по подсчетам корреспондента РИА Новости. Толпа заполнила площадь перед президентским дворцом, прилегающие улицы и лужайки.
В руках у собравшихся венгерские флаги, белые цветы, которые организаторы просили принести в поддержку президента, плакаты с надписями "Не уходите, господин президент!" и "Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллионов фидесовцев". Толпа скандировала лозунги "Не позволим!", "Предатель!", "Диктатор!", "Сам уходи в отставку!" против Мадьяра, а также "Виктор! Виктор!" в поддержку экс-премьера.
"Верховенство права нельзя осуществить в нарушение принципа верховенства права", - сказал один из организаторов протеста, заместитель председателя будапештского отделения партии "Фидес" Жолт Ренге.
Председатель одной из близких к "Фидесу" молодежным организаций Беньямин Монуш предостерег Мадьяра от превращения в Робеспьера, поскольку "если поддерживать золотую цепь людей пустыми обещаниями и деньгами, рано или поздно позолота сойдет, и собственная партия и сторонники приведут тебя на гильотину".
"Обращаемся к вам, займитесь своими делами, займитесь уже управлением страной и найдите себе другого врага", - сказал лидер общественной организации CitizenGo Бела Телеки.
В толпе митингующих преобладали люди старшего поколения, но было и много людей среднего возраста и молодых. Люди, приехавшие из отдаленных районов Будапешта и других городов, выстраивались в длинные очереди, чтобы сесть на автобус, который идет к президентскому дворцу Шандора в Будайской крепости.
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