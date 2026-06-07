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Сын Усольцевой оценил установку блокпоста на месте поисков его семьи - РИА Новости, 07.06.2026
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07:21 07.06.2026
Сын Усольцевой оценил установку блокпоста на месте поисков его семьи

Сын Ирины Усольцевой назвал установку блокпоста хорошим решением

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых 4 июня, задействовав порядка 80 человек и установив блокпост для ограничения доступа посторонним.
  • Сын пропавшей Ирины Усольцевой считает установку блокпоста хорошим решением.
КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что считает установку блокпоста на месте поисков семьи является хорошим решением.
Следователи в четверг, 4 июня, возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.
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"Я думаю, что блокпост был поставлен в первую очередь от журналистов, да и добровольцы могут пройти на поиски. Так что, думаю, да. Установка блокпоста – хорошее решение", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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