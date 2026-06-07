Сын Усольцевой оценил установку блокпоста на месте поисков его семьи

Следователи в четверг, 4 июня, возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.

"Я думаю, что блокпост был поставлен в первую очередь от журналистов, да и добровольцы могут пройти на поиски. Так что, думаю, да. Установка блокпоста – хорошее решение", - сказал собеседник агентства.