США изучают возможность покупки архипелага Чагос, пишут СМИ

«

"Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, потенциально разрушая план (британского премьера. — Прим. ред.) Кира Стармера по передаче суверенитета территории. Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над стратегически важной британо-американской военной базой Диего-Гарсия на фоне неопределенности вокруг ее будущего", — говорится в публикации.