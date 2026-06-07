США изучают возможность покупки архипелага Чагос, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США рассматривают возможность покупки архипелага Чагос, где находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия.
- Администрация президента США Дональда Трампа подготовила предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над базой Диего-Гарсия.
- Обсуждение обеспечения безопасности Диего-Гарсии постоянно ведется между Белым домом и Даунинг-стрит.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. США изучают возможность покупки архипелага Чагос, где находится британо-американская база ВВС Диего-Гарсия, пишет газета Telegraph со ссылкой на собственные источники.
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"Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, потенциально разрушая план (британского премьера. — Прим. ред.) Кира Стармера по передаче суверенитета территории. Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над стратегически важной британо-американской военной базой Диего-Гарсия на фоне неопределенности вокруг ее будущего", — говорится в публикации.
По данным газеты, это один из вариантов, изложенных администрацией президента США Дональда Трампа в документе, который должен стать альтернативой плану британского премьера. В статье утверждается, что эта опция не является приоритетной для Вашингтона.
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"Белый дом постоянно обсуждает с Даунинг-стрит обеспечение безопасности базы Диего-Гарсия", — отмечается в материале.
Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британские власти отозвали закон о ратификации соглашения о передаче Маврикию островов Чагос на фоне критики этой сделки со стороны США.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Договор вызвал критику со стороны Соединенных Штатов, после того как Лондон не сразу предоставил американским бомбардировщикам доступ к базе для осуществления ударов по Ирану.