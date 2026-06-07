Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Клевань Ровненской области произошла потасовка между сотрудниками ТЦК и местными жителями во время мобилизации.
- Жители пытались помешать мобилизации односельчанина.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Потасовка произошла между сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы) и гражданскими в селе в Ровненской области во время мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В селе Клевань Ровненской области местные жители подрались с военкомами. Они пытались помешать мобилизации односельчанина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны"
На опубликованном изданием видео несколько мужчин пытаются помешать мобилизации военнообязанного, которого силой заталкивают в автомобиль, между ними и сотрудниками военкомата происходит потасовка.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.