На Украине произошла потасовка между сотрудниками ТЦК и гражданскими

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Потасовка произошла между сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы) и гражданскими в селе в Ровненской области во время мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".