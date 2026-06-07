Рейтинг@Mail.ru
На Украине произошла потасовка между сотрудниками ТЦК и гражданскими - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 07.06.2026
На Украине произошла потасовка между сотрудниками ТЦК и гражданскими

Страна.ua: на Украине возникла потасовка между сотрудниками ТЦК и гражданскими

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Клевань Ровненской области произошла потасовка между сотрудниками ТЦК и местными жителями во время мобилизации.
  • Жители пытались помешать мобилизации односельчанина.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Потасовка произошла между сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы) и гражданскими в селе в Ровненской области во время мобилизации, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В селе Клевань Ровненской области местные жители подрались с военкомами. Они пытались помешать мобилизации односельчанина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны"
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В бюджет Украины не заложили повышение зарплат военным, заявили в Раде
Вчера, 16:02
На опубликованном изданием видео несколько мужчин пытаются помешать мобилизации военнообязанного, которого силой заталкивают в автомобиль, между ними и сотрудниками военкомата происходит потасовка.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Форма украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На Украине сообщили о четырех случаях смерти мобилизованных в военкоматах
Вчера, 19:34
 
В миреУкраинаРовненская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала