Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инструктор батальона ВСУ «Шквал» Андрей Черный опасается, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и совершить нападение, поэтому призывает сменить форму военкоматов.
- Подобные заявления свидетельствуют о растущей ненависти среди населения Украины к сотрудникам военкоматов.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Инструктор одного из батальонов ВСУ "Шквал" Андрей Черный опасается, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы), и совершить нападение, поэтому призывает сменить форму военкоматов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Инструктор Андрей Черный из батальона ВСУ "Шквал", который занимается подготовкой бывших заключенных и дезертиров, озвучил опасения, что украинских военных могут перепутать в метро с сотрудником ТЦК и напасть на них, поэтому сотрудникам военкоматов стоит поменять форму", - сообщили силовики.
Собеседник агентства отметил, что подобные заявления свидетельствуют о растущей ненависти среди населения Украины к сотрудникам военкоматов, которую теперь чувствуют на себе даже радикальные украинские националисты.
Штурмовой батальон ВСУ "Шквал" представляет из себя тип подразделения, в который набирают бывших заключенных и дезертиров для дальнейшего прикомандирования к различным украинским подразделениям как отдельные штурмовые батальоны. Как правило данные батальоны заключенных используются на самых сложных участках фронта как "пушечное мясо".