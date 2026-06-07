МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Инструктор одного из батальонов ВСУ "Шквал" Андрей Черный опасается, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы), и совершить нападение, поэтому призывает сменить форму военкоматов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Штурмовой батальон ВСУ "Шквал" представляет из себя тип подразделения, в который набирают бывших заключенных и дезертиров для дальнейшего прикомандирования к различным украинским подразделениям как отдельные штурмовые батальоны. Как правило данные батальоны заключенных используются на самых сложных участках фронта как "пушечное мясо".