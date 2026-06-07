Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о четырех случаях смерти мобилизованных в помещениях военкоматов на Украине.
- По словам Лубинца, есть случаи, когда после задержания сотрудниками военкомата люди оказываются в больнице или пропадают без вести.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о четырех случаях смерти мобилизованных в помещениях военкоматов на Украине.
По его словам, после задержания сотрудниками военкомата мобилизованного несколько дней не могут найти.
"Есть случаи, когда после этого человек оказывается в больнице. И это не самая страшная ситуация, у нас есть случаи, когда после этого люди просто умирают. В помещениях ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда в помещении ТЦК люди просто умерли", - приводит комментарий Лубинца украинское издание "Новости.LIVE".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.