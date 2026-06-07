На Украине сообщили о четырех случаях смерти мобилизованных в военкоматах

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о четырех случаях смерти мобилизованных в помещениях военкоматов на Украине.

По его словам, после задержания сотрудниками военкомата мобилизованного несколько дней не могут найти.