"Уже потеряли". В Киеве забили тревогу из-за произошедшего на Украине

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"За 35 лет независимости мы уже потеряли примерно половину населения из-за эмиграции, низкой рождаемости и теперь еще и конфликта. Мы не можем позволить себе продолжать политику "войны до победы", которая все больше напоминает войну ради войны — обогащение узкого круга лиц и разрушение нации. И это независимо от того, насколько это выгодно с геополитической точки зрения определенным западным политическим силам", — написала она.