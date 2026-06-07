Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что за 35 лет независимости Украина потеряла примерно половину населения из-за эмиграции, низкой рождаемости и военного конфликта.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина уже потеряла половину населения, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.
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"За 35 лет независимости мы уже потеряли примерно половину населения из-за эмиграции, низкой рождаемости и теперь еще и конфликта. Мы не можем позволить себе продолжать политику "войны до победы", которая все больше напоминает войну ради войны — обогащение узкого круга лиц и разрушение нации. И это независимо от того, насколько это выгодно с геополитической точки зрения определенным западным политическим силам", — написала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.