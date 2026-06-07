Экс-главком ВСУ Залужный купил элитную квартиру в Великобритании, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный купил в Британии элитную квартиру.
- Общая стоимость европейской недвижимости и инвестиций Залужного достигает как минимум пять миллионов долларов.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный купил в Британии элитную квартиру и накопил миллионное состояние, сообщило украинское издание "Инсайдер.ua".
"Залужный приобрел элитную квартиру в Великобритании и накопил миллионное состояние. По имеющейся информации, он активно обустраивает жизнь за рубежом, а общая стоимость его европейской недвижимости и инвестиций достигает как минимум 5 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Инсайдер".
Издание отмечает, что доходы Залужного за период пребывания в должности могли превысить 10 миллионов долларов. При этом официальных объяснений относительно наличия и происхождения этих активов он не давал.
Газета New York Times в январе 2023 года писала, что Залужный получил миллионное наследство от родственника в США.