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Экс-главком ВСУ Залужный купил элитную квартиру в Великобритании, пишут СМИ - РИА Новости, 07.06.2026
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18:21 07.06.2026
Экс-главком ВСУ Залужный купил элитную квартиру в Великобритании, пишут СМИ

Инсайдер.ua: экс-главком ВСУ Залужный купил элитную квартиру в Великобритании

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный купил в Британии элитную квартиру.
  • Общая стоимость европейской недвижимости и инвестиций Залужного достигает как минимум пять миллионов долларов.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный купил в Британии элитную квартиру и накопил миллионное состояние, сообщило украинское издание "Инсайдер.ua".
"Залужный приобрел элитную квартиру в Великобритании и накопил миллионное состояние. По имеющейся информации, он активно обустраивает жизнь за рубежом, а общая стоимость его европейской недвижимости и инвестиций достигает как минимум 5 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Инсайдер".
Издание отмечает, что доходы Залужного за период пребывания в должности могли превысить 10 миллионов долларов. При этом официальных объяснений относительно наличия и происхождения этих активов он не давал.
Газета New York Times в январе 2023 года писала, что Залужный получил миллионное наследство от родственника в США.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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